Tokenomie pentru NAVI Protocol (NAVX) Descoperă informații cheie despre NAVI Protocol (NAVX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NAVI Protocol (NAVX) NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Pagină de internet oficială: https://www.naviprotocol.io/ Carte albă: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Explorator de blocuri: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Cumpără NAVX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NAVI Protocol (NAVX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NAVI Protocol (NAVX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.87M $ 28.87M $ 28.87M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 719.72M $ 719.72M $ 719.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.11M $ 40.11M $ 40.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Minim dintotdeauna: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Preț curent: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 Află mai mult despre prețul tokenului NAVI Protocol (NAVX)

Tokenomie pentru NAVI Protocol (NAVX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NAVI Protocol (NAVX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAVX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAVX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAVX, explorează prețul în direct al tokenului NAVX!

Cum se cumpără NAVX Te interesează să adaugi NAVI Protocol (NAVX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NAVX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NAVX pe MEXC!

Istoric de preț pentru NAVI Protocol (NAVX) Analiza istoricului de preț pentru NAVX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NAVX!

Predicție de preț pentru NAVX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAVX? Pagina noastră de predicție de preț pentru NAVX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NAVX!

