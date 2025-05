NAVX

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NumeNAVX

PozițieNo.688

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)25.78%

Ofertă află în circulație576,047,447.17

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.576%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4215575252595851,2024-03-29

Cel mai mic preț0.029139384042176107,2025-04-03

Lanț de blocuri publicSUI

