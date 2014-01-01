Tokenomie pentru Navcoin (NAV) Descoperă informații cheie despre Navcoin (NAV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Navcoin (NAV) Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC). Pagină de internet oficială: https://nav.io/ Carte albă: https://doc.nav.community/ Explorator de blocuri: https://chainz.cryptoid.info/nav/

Tokenomie și analiză de preț pentru Navcoin (NAV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Navcoin (NAV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 76.94M $ 76.94M $ 76.94M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Maxim dintotdeauna: $ 0.2495 $ 0.2495 $ 0.2495 Minim dintotdeauna: $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 Preț curent: $ 0.05133 $ 0.05133 $ 0.05133 Află mai mult despre prețul tokenului Navcoin (NAV)

Tokenomie pentru Navcoin (NAV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Navcoin (NAV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAV, explorează prețul în direct al tokenului NAV!

