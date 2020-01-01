Tokenomie pentru MACHINA (MXNA) Descoperă informații cheie despre MACHINA (MXNA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MACHINA (MXNA) Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Pagină de internet oficială: https://darkmachinegame.com Carte albă: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Cumpără MXNA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MACHINA (MXNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MACHINA (MXNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Minim dintotdeauna: $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 Preț curent: $ 0.006012 $ 0.006012 $ 0.006012 Află mai mult despre prețul tokenului MACHINA (MXNA)

Tokenomie pentru MACHINA (MXNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MACHINA (MXNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MXNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MXNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MXNA, explorează prețul în direct al tokenului MXNA!

Cum se cumpără MXNA Te interesează să adaugi MACHINA (MXNA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MXNA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MXNA pe MEXC!

Istoric de preț pentru MACHINA (MXNA) Analiza istoricului de preț pentru MXNA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MXNA!

Predicție de preț pentru MXNA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MXNA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MXNA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MXNA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!