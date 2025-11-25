Ce este MSTRON

Tokenomie și analiză de preț pentru MicroStrategy (MSTRON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MicroStrategy (MSTRON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 373.37K $ 373.37K $ 373.37K Ofertă totală: $ 2.10K $ 2.10K $ 2.10K Ofertă aflată în circulație: $ 2.10K $ 2.10K $ 2.10K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 373.37K $ 373.37K $ 373.37K Maxim dintotdeauna: $ 364.62 $ 364.62 $ 364.62 Minim dintotdeauna: $ 166.51985890837085 $ 166.51985890837085 $ 166.51985890837085 Preț curent: $ 177.66 $ 177.66 $ 177.66 Află mai mult despre prețul tokenului MicroStrategy (MSTRON) Cumpără MSTRON acum!

Pagină de internet oficială: https://app.ondo.finance/assets/mstron Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xCabD955322dfbf94C084929ac5E9Eca3fEB5556F

Tokenomie pentru MicroStrategy (MSTRON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MicroStrategy (MSTRON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MSTRON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MSTRON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MSTRON, explorează prețul în direct al tokenului MSTRON!

Cum se cumpără MSTRON Te interesează să adaugi MicroStrategy (MSTRON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MSTRON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MSTRON pe MEXC! Istoric de preț pentru MicroStrategy (MSTRON) Analiza istoricului de preț pentru MSTRON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MSTRON! Predicție de preț pentru MSTRON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MSTRON? Pagina noastră de predicție de preț pentru MSTRON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MSTRON!

