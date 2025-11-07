BursăDEX+
Prețul în timp real pentru MicroStrategy astăzi este 239.97 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MSTRON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MSTRON pe MEXC acum.

Mai multe despre MSTRON

Informații de preț pentru MSTRON

Ce este MSTRON

Pagina oficială pentru MSTRON

Tokenomie pentru MSTRON

Prognoza prețurilor pentru MSTRON

Istoric MSTRON

Ghid de cumpărare MSTRON

Convertor valutar MSTRON în fiduciar

MSTRON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MicroStrategy

Pret MicroStrategy (MSTRON)

Preț în timp real pentru 1 MSTRON în USD:

$240.06
+0.48%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:59 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MicroStrategy (MSTRON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 238.58
Minim 24 h
$ 256.63
Maxim 24 h

$ 238.58
$ 256.63
$ 363.23027862767054
$ 240.9559657315176
-1.87%

+0.48%

-10.17%

-10.17%

Prețul în timp real pentru MicroStrategy (MSTRON) este $ 239.97. În ultimele 24 de ore, tokenul MSTRON a fost tranzacționat între un minim de $ 238.58 și un maxim de $ 256.63, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSTRON este $ 363.23027862767054, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 240.9559657315176.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSTRON s-a modificat cu -1.87% în decursul ultimei ore, cu +0.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MicroStrategy (MSTRON)

No.2590

$ 366.84K
$ 57.86K
$ 366.84K
1.53K
1,528.7018124
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru MicroStrategy este $ 366.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.86K. Oferta aflată în circulație pentru MSTRON este 1.53K, cu o ofertă totală de 1528.7018124. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 366.84K.

Istoric de preț pentru MicroStrategy (MSTRON) USD

Urmărește modificările de preț pentru MicroStrategy pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +1.1468+0.48%
30 de zile$ -94.45-28.25%
60 de zile$ -40.03-14.30%
90 de zile$ -40.03-14.30%
Modificare de preț astăzi pentru MicroStrategy

Astăzi, MSTRON a înregistrat o modificare de $ +1.1468 (+0.48%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MicroStrategy

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -94.45 (-28.25%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MicroStrategy

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MSTRON a văzut o modificare de $ -40.03 (-14.30%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MicroStrategy

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -40.03 (-14.30%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MicroStrategy (MSTRON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MicroStrategy.

Ce este MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul MicroStrategy este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MicroStrategy. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MSTRON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MicroStrategy pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MicroStrategy fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MicroStrategy (USD)

Ce valoare va avea MicroStrategy (MSTRON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MicroStrategy (MSTRON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MicroStrategy.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MicroStrategy!

Tokenomie pentru MicroStrategy (MSTRON)

Înțelegerea tokenomică a MicroStrategy (MSTRON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MSTRON!

Cum se cumpără MicroStrategy (MSTRON)

Vrei să știi cum să cumperi MicroStrategy? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MicroStrategy cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MSTRON în monede locale

1 MicroStrategy(MSTRON) în VND
6,314,810.55
1 MicroStrategy(MSTRON) în AUD
A$369.5538
1 MicroStrategy(MSTRON) în GBP
182.3772
1 MicroStrategy(MSTRON) în EUR
206.3742
1 MicroStrategy(MSTRON) în USD
$239.97
1 MicroStrategy(MSTRON) în MYR
RM1,003.0746
1 MicroStrategy(MSTRON) în TRY
10,107.5364
1 MicroStrategy(MSTRON) în JPY
¥36,715.41
1 MicroStrategy(MSTRON) în ARS
ARS$348,285.2589
1 MicroStrategy(MSTRON) în RUB
19,475.9652
1 MicroStrategy(MSTRON) în INR
21,273.3405
1 MicroStrategy(MSTRON) în IDR
Rp3,999,498.4002
1 MicroStrategy(MSTRON) în PHP
14,148.6312
1 MicroStrategy(MSTRON) în EGP
￡E.11,348.1813
1 MicroStrategy(MSTRON) în BRL
R$1,286.2392
1 MicroStrategy(MSTRON) în CAD
C$338.3577
1 MicroStrategy(MSTRON) în BDT
29,278.7397
1 MicroStrategy(MSTRON) în NGN
345,278.4348
1 MicroStrategy(MSTRON) în COP
$915,915.0963
1 MicroStrategy(MSTRON) în ZAR
R.4,175.478
1 MicroStrategy(MSTRON) în UAH
10,093.1382
1 MicroStrategy(MSTRON) în TZS
T.Sh.589,606.29
1 MicroStrategy(MSTRON) în VES
Bs53,513.31
1 MicroStrategy(MSTRON) în CLP
$226,291.71
1 MicroStrategy(MSTRON) în PKR
Rs67,825.1208
1 MicroStrategy(MSTRON) în KZT
126,231.4191
1 MicroStrategy(MSTRON) în THB
฿7,779.8274
1 MicroStrategy(MSTRON) în TWD
NT$7,436.6703
1 MicroStrategy(MSTRON) în AED
د.إ880.6899
1 MicroStrategy(MSTRON) în CHF
Fr191.976
1 MicroStrategy(MSTRON) în HKD
HK$1,864.5669
1 MicroStrategy(MSTRON) în AMD
֏91,764.528
1 MicroStrategy(MSTRON) în MAD
.د.م2,234.1207
1 MicroStrategy(MSTRON) în MXN
$4,475.4405
1 MicroStrategy(MSTRON) în SAR
ريال899.8875
1 MicroStrategy(MSTRON) în ETB
Br36,832.9953
1 MicroStrategy(MSTRON) în KES
KSh30,989.7258
1 MicroStrategy(MSTRON) în JOD
د.أ170.13873
1 MicroStrategy(MSTRON) în PLN
883.0896
1 MicroStrategy(MSTRON) în RON
лв1,055.868
1 MicroStrategy(MSTRON) în SEK
kr2,301.3123
1 MicroStrategy(MSTRON) în BGN
лв405.5493
1 MicroStrategy(MSTRON) în HUF
Ft80,389.95
1 MicroStrategy(MSTRON) în CZK
5,060.9673
1 MicroStrategy(MSTRON) în KWD
د.ك73.67079
1 MicroStrategy(MSTRON) în ILS
784.7019
1 MicroStrategy(MSTRON) în BOB
Bs1,655.793
1 MicroStrategy(MSTRON) în AZN
407.949
1 MicroStrategy(MSTRON) în TJS
SM2,212.5234
1 MicroStrategy(MSTRON) în GEL
650.3187
1 MicroStrategy(MSTRON) în AOA
Kz218,948.628
1 MicroStrategy(MSTRON) în BHD
.د.ب90.22872
1 MicroStrategy(MSTRON) în BMD
$239.97
1 MicroStrategy(MSTRON) în DKK
kr1,552.6059
1 MicroStrategy(MSTRON) în HNL
L6,306.4116
1 MicroStrategy(MSTRON) în MUR
11,038.62
1 MicroStrategy(MSTRON) în NAD
$4,168.2789
1 MicroStrategy(MSTRON) în NOK
kr2,452.4934
1 MicroStrategy(MSTRON) în NZD
$424.7469
1 MicroStrategy(MSTRON) în PAB
B/.239.97
1 MicroStrategy(MSTRON) în PGK
K1,024.6719
1 MicroStrategy(MSTRON) în QAR
ر.ق873.4908
1 MicroStrategy(MSTRON) în RSD
дин.24,385.7514
1 MicroStrategy(MSTRON) în UZS
soʻm2,856,785.2572
1 MicroStrategy(MSTRON) în ALL
L20,126.2839
1 MicroStrategy(MSTRON) în ANG
ƒ429.5463
1 MicroStrategy(MSTRON) în AWG
ƒ431.946
1 MicroStrategy(MSTRON) în BBD
$479.94
1 MicroStrategy(MSTRON) în BAM
KM405.5493
1 MicroStrategy(MSTRON) în BIF
Fr707,671.53
1 MicroStrategy(MSTRON) în BND
$311.961
1 MicroStrategy(MSTRON) în BSD
$239.97
1 MicroStrategy(MSTRON) în JMD
$38,479.1895
1 MicroStrategy(MSTRON) în KHR
963,733.9182
1 MicroStrategy(MSTRON) în KMF
Fr102,227.22
1 MicroStrategy(MSTRON) în LAK
5,216,739.0261
1 MicroStrategy(MSTRON) în LKR
රු73,159.6539
1 MicroStrategy(MSTRON) în MDL
L4,105.8867
1 MicroStrategy(MSTRON) în MGA
Ar1,080,944.865
1 MicroStrategy(MSTRON) în MOP
P1,919.76
1 MicroStrategy(MSTRON) în MVR
3,695.538
1 MicroStrategy(MSTRON) în MWK
MK415,892.007
1 MicroStrategy(MSTRON) în MZN
MT15,346.0815
1 MicroStrategy(MSTRON) în NPR
रु34,003.749
1 MicroStrategy(MSTRON) în PYG
1,701,867.24
1 MicroStrategy(MSTRON) în RWF
Fr348,676.41
1 MicroStrategy(MSTRON) în SBD
$1,972.5534
1 MicroStrategy(MSTRON) în SCR
3,297.1878
1 MicroStrategy(MSTRON) în SRD
$9,238.845
1 MicroStrategy(MSTRON) în SVC
$2,097.3378
1 MicroStrategy(MSTRON) în SZL
L4,163.4795
1 MicroStrategy(MSTRON) în TMT
m839.895
1 MicroStrategy(MSTRON) în TND
د.ت710.07123
1 MicroStrategy(MSTRON) în TTD
$1,624.5969
1 MicroStrategy(MSTRON) în UGX
Sh838,935.12
1 MicroStrategy(MSTRON) în XAF
Fr136,302.96
1 MicroStrategy(MSTRON) în XCD
$647.919
1 MicroStrategy(MSTRON) în XOF
Fr136,302.96
1 MicroStrategy(MSTRON) în XPF
Fr24,716.91
1 MicroStrategy(MSTRON) în BWP
P3,227.5965
1 MicroStrategy(MSTRON) în BZD
$482.3397
1 MicroStrategy(MSTRON) în CVE
$22,960.3296
1 MicroStrategy(MSTRON) în DJF
Fr42,714.66
1 MicroStrategy(MSTRON) în DOP
$15,434.8704
1 MicroStrategy(MSTRON) în DZD
د.ج31,364.079
1 MicroStrategy(MSTRON) în FJD
$547.1316
1 MicroStrategy(MSTRON) în GNF
Fr2,086,539.15
1 MicroStrategy(MSTRON) în GTQ
Q1,838.1702
1 MicroStrategy(MSTRON) în GYD
$50,192.1252
1 MicroStrategy(MSTRON) în ISK
kr30,236.22

Resursă MicroStrategy

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MicroStrategy, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web MicroStrategy oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MicroStrategy

Cât valorează MicroStrategy (MSTRON) astăzi?
Prețul pe viu pentru MSTRON în USD este 239.97 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MSTRON în USD?
Prețul actual pentru MSTRON la USD este $ 239.97. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MicroStrategy?
Capitalizarea de piață pentru MSTRON este $ 366.84K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MSTRON?
Ofertă aflată în circulație pentru MSTRON este 1.53K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MSTRON?
MSTRON a obținut un preț ATH de 363.23027862767054 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MSTRON?
MSTRON a avut un preț ATL de 240.9559657315176 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MSTRON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MSTRON este $ 57.86K USD.
Va crește MSTRON în acest an?
MSTRON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MSTRON pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru MicroStrategy (MSTRON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MSTRON în USD

Sumă

MSTRON
MSTRON
USD
USD

1 MSTRON = 239.97 USD

Tranzacționează MSTRON

MSTRON/USDT
$240.06
+0.31%

