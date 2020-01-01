Tokenomie pentru Partisia Blockchain (MPC) Descoperă informații cheie despre Partisia Blockchain (MPC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Partisia Blockchain (MPC) Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Pagină de internet oficială: https://partisiablockchain.com/ Carte albă: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation Explorator de blocuri: https://browser.partisiablockchain.com/ Cumpără MPC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Partisia Blockchain (MPC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Partisia Blockchain (MPC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M Ofertă totală: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M Ofertă aflată în circulație: $ 367.06M $ 367.06M $ 367.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.18M $ 25.18M $ 25.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 Minim dintotdeauna: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 Preț curent: $ 0.02518 $ 0.02518 $ 0.02518 Află mai mult despre prețul tokenului Partisia Blockchain (MPC)

Tokenomie pentru Partisia Blockchain (MPC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Partisia Blockchain (MPC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MPC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MPC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MPC, explorează prețul în direct al tokenului MPC!

Cum se cumpără MPC Te interesează să adaugi Partisia Blockchain (MPC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MPC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MPC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Partisia Blockchain (MPC) Analiza istoricului de preț pentru MPC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MPC!

Predicție de preț pentru MPC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MPC? Pagina noastră de predicție de preț pentru MPC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MPC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!