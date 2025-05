MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

NumeMPC

PozițieNo.1740

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.02%

Ofertă află în circulație312,965,602.3191

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală553,810,781.8625

Rată de circulație0.3129%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.6931521212647741,2024-03-19

Cel mai mic preț0.004881489958116153,2025-05-30

Lanț de blocuri publicMPC

