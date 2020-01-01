Tokenomie pentru MOTHER IGGY (MOTHER) Descoperă informații cheie despre MOTHER IGGY (MOTHER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MOTHER IGGY (MOTHER) MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://www.mother.fun/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Cumpără MOTHER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MOTHER IGGY (MOTHER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MOTHER IGGY (MOTHER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Ofertă totală: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M Ofertă aflată în circulație: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Maxim dintotdeauna: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 Minim dintotdeauna: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Preț curent: $ 0.006395 $ 0.006395 $ 0.006395 Află mai mult despre prețul tokenului MOTHER IGGY (MOTHER)

Tokenomie pentru MOTHER IGGY (MOTHER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MOTHER IGGY (MOTHER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOTHER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOTHER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOTHER, explorează prețul în direct al tokenului MOTHER!

Cum se cumpără MOTHER Te interesează să adaugi MOTHER IGGY (MOTHER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOTHER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOTHER pe MEXC!

Istoric de preț pentru MOTHER IGGY (MOTHER) Analiza istoricului de preț pentru MOTHER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOTHER!

Predicție de preț pentru MOTHER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOTHER? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOTHER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOTHER!

