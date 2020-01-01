Tokenomie pentru Helium Mobile (MOBILE) Descoperă informații cheie despre Helium Mobile (MOBILE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Helium Mobile (MOBILE) Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Pagină de internet oficială: https://www.helium.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Cumpără MOBILE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Helium Mobile (MOBILE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Helium Mobile (MOBILE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.64M $ 26.64M $ 26.64M Ofertă totală: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Ofertă aflată în circulație: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.10M $ 30.10M $ 30.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Minim dintotdeauna: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Preț curent: $ 0.0002984 $ 0.0002984 $ 0.0002984 Află mai mult despre prețul tokenului Helium Mobile (MOBILE)

Tokenomie pentru Helium Mobile (MOBILE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Helium Mobile (MOBILE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOBILE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOBILE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOBILE, explorează prețul în direct al tokenului MOBILE!

Cum se cumpără MOBILE Te interesează să adaugi Helium Mobile (MOBILE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOBILE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOBILE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Helium Mobile (MOBILE) Analiza istoricului de preț pentru MOBILE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOBILE!

Predicție de preț pentru MOBILE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOBILE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOBILE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOBILE!

