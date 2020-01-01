Tokenomie pentru MetaMUI (MMUI) Descoperă informații cheie despre MetaMUI (MMUI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MetaMUI (MMUI) MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Pagină de internet oficială: https://sovereignwallet.network/ Carte albă: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Explorator de blocuri: https://scan.metamui.id/dashboard

Tokenomie și analiză de preț pentru MetaMUI (MMUI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetaMUI (MMUI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.53M $ 26.53M $ 26.53M Ofertă totală: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ofertă aflată în circulație: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.56M $ 44.56M $ 44.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Minim dintotdeauna: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Preț curent: $ 0.0557 $ 0.0557 $ 0.0557 Află mai mult despre prețul tokenului MetaMUI (MMUI)

Tokenomie pentru MetaMUI (MMUI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetaMUI (MMUI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MMUI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MMUI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MMUI, explorează prețul în direct al tokenului MMUI!

