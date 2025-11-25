Ce este MMON

Informații de preț pentru MMON

Tokenomie pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) Descoperă informații cheie despre MULTIVERSE MONKEY (MMON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.32M $ 44.32M $ 44.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Minim dintotdeauna: $ 0.001090839978500265 $ 0.001090839978500265 $ 0.001090839978500265 Preț curent: $ 0.004432 $ 0.004432 $ 0.004432 Află mai mult despre prețul tokenului MULTIVERSE MONKEY (MMON) Cumpără MMON acum!

Informații despre MULTIVERSE MONKEY (MMON) MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability. MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability. Pagină de internet oficială: https://mmon.ai Carte albă: https://mmon.ai/assets/documents/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5Bc93BAB1291885A76644a49f52050Cf73e1DCa8

Tokenomie pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MMON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MMON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MMON, explorează prețul în direct al tokenului MMON!

Cum se cumpără MMON Te interesează să adaugi MULTIVERSE MONKEY (MMON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MMON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MMON pe MEXC! Istoric de preț pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) Analiza istoricului de preț pentru MMON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MMON! Predicție de preț pentru MMON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MMON? Pagina noastră de predicție de preț pentru MMON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MMON!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!