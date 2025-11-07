Ce este MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability. MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Tokenul MULTIVERSE MONKEY este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MULTIVERSE MONKEY. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MMON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre MULTIVERSE MONKEY pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MULTIVERSE MONKEY fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MULTIVERSE MONKEY (USD)

Ce valoare va avea MULTIVERSE MONKEY (MMON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MULTIVERSE MONKEY (MMON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MULTIVERSE MONKEY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MULTIVERSE MONKEY!

Tokenomie pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Înțelegerea tokenomică a MULTIVERSE MONKEY (MMON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MMON!

Cum se cumpără MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Vrei să știi cum să cumperi MULTIVERSE MONKEY? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MULTIVERSE MONKEY cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MMON în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă MULTIVERSE MONKEY

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MULTIVERSE MONKEY, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MULTIVERSE MONKEY Cât valorează MULTIVERSE MONKEY (MMON) astăzi? Prețul pe viu pentru MMON în USD este 0.00192 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru MMON în USD? $ 0.00192 . Consultă Prețul actual pentru MMON la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru MULTIVERSE MONKEY? Capitalizarea de piață pentru MMON este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru MMON? Ofertă aflată în circulație pentru MMON este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MMON? MMON a obținut un preț ATH de 0.042695293829316555 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MMON? MMON a avut un preț ATL de 0.001606689268571319 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru MMON? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MMON este $ 30.18K USD . Va crește MMON în acest an? MMON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MMON pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?