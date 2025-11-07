BursăDEX+
Prețul în timp real pentru MULTIVERSE MONKEY astăzi este 0.00192 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MMON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MMON pe MEXC acum.

Mai multe despre MMON

Informații de preț pentru MMON

Ce este MMON

Carte albă pentru MMON

Pagina oficială pentru MMON

Tokenomie pentru MMON

Prognoza prețurilor pentru MMON

Istoric MMON

Ghid de cumpărare MMON

Convertor valutar MMON în fiduciar

MMON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MULTIVERSE MONKEY

Pret MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Preț în timp real pentru 1 MMON în USD:

$0.00192
$0.00192
0.00%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00192
$ 0.00192
Minim 24 h
$ 0.00243
$ 0.00243
Maxim 24 h

$ 0.00192
$ 0.00192

$ 0.00243
$ 0.00243

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319

-9.01%

0.00%

-70.78%

-70.78%

Prețul în timp real pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) este $ 0.00192. În ultimele 24 de ore, tokenul MMON a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00192 și un maxim de $ 0.00243, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MMON este $ 0.042695293829316555, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.001606689268571319.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MMON s-a modificat cu -9.01% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -70.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4565

$ 0.00
$ 0.00

$ 30.18K
$ 30.18K

$ 11.52M
$ 11.52M

0.00
0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru MULTIVERSE MONKEY este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 30.18K. Oferta aflată în circulație pentru MMON este 0.00, cu o ofertă totală de 5999999999.5. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.52M.

Istoric de preț pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD

Urmărește modificările de preț pentru MULTIVERSE MONKEY pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0092-82.74%
60 de zile$ -0.0207-91.52%
90 de zile$ -0.0328-94.48%
Modificare de preț astăzi pentru MULTIVERSE MONKEY

Astăzi, MMON a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MULTIVERSE MONKEY

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0092 (-82.74%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MULTIVERSE MONKEY

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MMON a văzut o modificare de $ -0.0207 (-91.52%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MULTIVERSE MONKEY

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0328 (-94.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MULTIVERSE MONKEY.

Ce este MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Tokenul MULTIVERSE MONKEY este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MULTIVERSE MONKEY. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MMON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MULTIVERSE MONKEY pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MULTIVERSE MONKEY fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MULTIVERSE MONKEY (USD)

Ce valoare va avea MULTIVERSE MONKEY (MMON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MULTIVERSE MONKEY (MMON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MULTIVERSE MONKEY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MULTIVERSE MONKEY!

Tokenomie pentru MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Înțelegerea tokenomică a MULTIVERSE MONKEY (MMON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MMON!

Cum se cumpără MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Vrei să știi cum să cumperi MULTIVERSE MONKEY? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MULTIVERSE MONKEY cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă MULTIVERSE MONKEY

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MULTIVERSE MONKEY, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web MULTIVERSE MONKEY oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MULTIVERSE MONKEY

Cât valorează MULTIVERSE MONKEY (MMON) astăzi?
Prețul pe viu pentru MMON în USD este 0.00192 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MMON în USD?
Prețul actual pentru MMON la USD este $ 0.00192. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MULTIVERSE MONKEY?
Capitalizarea de piață pentru MMON este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MMON?
Ofertă aflată în circulație pentru MMON este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MMON?
MMON a obținut un preț ATH de 0.042695293829316555 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MMON?
MMON a avut un preț ATL de 0.001606689268571319 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MMON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MMON este $ 30.18K USD.
Va crește MMON în acest an?
MMON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MMON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:45 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MMON în USD

Sumă

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00192 USD

Tranzacționează MMON

MMON/USDT
$0.00192
$0.00192
0.00%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

$101,998.56

$3,303.94

$156.14

$1.0002

$1,480.83

$101,998.56

$3,303.94

$2.2361

$156.14

$1.0147

$0.00000

$0.00000

$31.27

$0.1328

$0.0004367

$0.039480

$4.537

$0.1328

$0.0000002055

$0.0017

