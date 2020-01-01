Tokenomie pentru MLXC (MLXC) Descoperă informații cheie despre MLXC (MLXC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MLXC (MLXC) The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. Pagină de internet oficială: https://marvellex.com/ Carte albă: https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.marvellex.com/ Cumpără MLXC acum!

Capitalizare de piață: $ 0.00
Ofertă totală: $ 650.00B
Ofertă aflată în circulație: $ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.46M
Maxim dintotdeauna: $ 0.2227
Minim dintotdeauna: $ 0.00000013969110984
Preț curent: $ 0.000002087

Tokenomie pentru MLXC (MLXC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MLXC (MLXC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MLXC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MLXC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MLXC, explorează prețul în direct al tokenului MLXC!

Istoric de preț pentru MLXC (MLXC) Analiza istoricului de preț pentru MLXC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MLXC!

Predicție de preț pentru MLXC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MLXC? Pagina noastră de predicție de preț pentru MLXC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MLXC!

