Informații despre MILC Platform (MLT) The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Pagină de internet oficială: https://www.milc.global/ Carte albă: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Cumpără MLT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MILC Platform (MLT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MILC Platform (MLT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Minim dintotdeauna: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Preț curent: $ 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0205 Află mai mult despre prețul tokenului MILC Platform (MLT)

Tokenomie pentru MILC Platform (MLT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MILC Platform (MLT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MLT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MLT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MLT, explorează prețul în direct al tokenului MLT!

Istoric de preț pentru MILC Platform (MLT) Analiza istoricului de preț pentru MLT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MLT!

Predicție de preț pentru MLT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MLT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MLT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MLT!

