Tokenomie și analiză de preț pentru Mitosis (MITO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mitosis (MITO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 196.27M $ 196.27M $ 196.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 88.32M $ 88.32M $ 88.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.44258 $ 0.44258 $ 0.44258 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.08832 $ 0.08832 $ 0.08832 Află mai mult despre prețul tokenului Mitosis (MITO) Cumpără MITO acum!

Informații despre Mitosis (MITO) Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance. Pagină de internet oficială: https://mitosis.org/ Carte albă: https://drive.google.com/drive/folders/1W2m-Fj4e11W23P4FIjJiVbsSvDMV1rZF?usp=drive_link Explorator de blocuri: https://mitoscan.io

Tokenomie pentru Mitosis (MITO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mitosis (MITO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MITO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MITO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MITO, explorează prețul în direct al tokenului MITO!

Istoric de preț pentru Mitosis (MITO) Analiza istoricului de preț pentru MITO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MITO! Predicție de preț pentru MITO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MITO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MITO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

