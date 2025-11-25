Mai multe despre MITO
Informații de preț pentru MITO
Ce este MITO
Carte albă pentru MITO
Pagina oficială pentru MITO
Tokenomie pentru MITO
Prognoza prețurilor pentru MITO
Istoric MITO
Ghid de cumpărare MITO
Convertor valutar MITO în fiduciar
MITO Spot
Contracte la termenMITO USDT-M
Pre-piață
Earn
Airdrop+
Știri
Blog
Învață
Tokenomie pentru Mitosis (MITO)
Tokenomie și analiză de preț pentru Mitosis (MITO)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mitosis (MITO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre Mitosis (MITO)
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Tokenomie pentru Mitosis (MITO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Mitosis (MITO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri MITO care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri MITO care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru MITO, explorează prețul în direct al tokenului MITO!
Cum se cumpără MITO
Te interesează să adaugi Mitosis (MITO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MITO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Mitosis (MITO)
Analiza istoricului de preț pentru MITO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru MITO
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MITO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MITO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
Cumpără Mitosis (MITO)
Sumă
1 MITO = 0.08832 USD
Tranzacționează Mitosis (MITO)
ÎN TENDINȚE
Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață
TOP volum
Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare
Nou adăugat
Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare
Câștigători de top
Câștigători de top cripto pe 24 h pe care fiecare trader ar trebui să îi urmărească