Prețul în timp real pentru Mitosis astăzi este 0.08719 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MITO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MITO pe MEXC acum.

Pret Mitosis (MITO)

Preț în timp real pentru 1 MITO în USD:

$0.08704
$0.08704$0.08704
+0.45%1D
USD
Mitosis (MITO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:02:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Mitosis (MITO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0792
$ 0.0792$ 0.0792
Minim 24 h
$ 0.14681
$ 0.14681$ 0.14681
Maxim 24 h

$ 0.0792
$ 0.0792$ 0.0792

$ 0.14681
$ 0.14681$ 0.14681

--
----

--
----

+0.39%

+0.45%

-12.61%

-12.61%

Prețul în timp real pentru Mitosis (MITO) este $ 0.08719. În ultimele 24 de ore, tokenul MITO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0792 și un maxim de $ 0.14681, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MITO este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MITO s-a modificat cu +0.39% în decursul ultimei ore, cu +0.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mitosis (MITO)

$ 17.11M
$ 17.11M$ 17.11M

$ 759.86K
$ 759.86K$ 759.86K

$ 87.19M
$ 87.19M$ 87.19M

196.27M
196.27M 196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Mitosis este $ 17.11M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 759.86K. Oferta aflată în circulație pentru MITO este 196.27M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 87.19M.

Istoric de preț pentru Mitosis (MITO) USD

Urmărește modificările de preț pentru Mitosis pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0003899+0.45%
30 de zile$ -0.07133-45.00%
60 de zile$ -0.14223-62.00%
90 de zile$ +0.07719+771.90%
Modificare de preț astăzi pentru Mitosis

Astăzi, MITO a înregistrat o modificare de $ +0.0003899 (+0.45%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Mitosis

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.07133 (-45.00%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Mitosis

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MITO a văzut o modificare de $ -0.14223 (-62.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Mitosis

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.07719 (+771.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Mitosis (MITO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Mitosis.

Ce este Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Tokenul Mitosis este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Mitosis. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MITO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Mitosis pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Mitosis fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Mitosis (USD)

Ce valoare va avea Mitosis (MITO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Mitosis (MITO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Mitosis.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Mitosis!

Tokenomie pentru Mitosis (MITO)

Înțelegerea tokenomică a Mitosis (MITO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MITO!

Cum se cumpără Mitosis (MITO)

Vrei să știi cum să cumperi Mitosis? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Mitosis cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MITO în monede locale

1 Mitosis(MITO) în VND
2,294.40485
1 Mitosis(MITO) în AUD
A$0.1342726
1 Mitosis(MITO) în GBP
0.0662644
1 Mitosis(MITO) în EUR
0.0749834
1 Mitosis(MITO) în USD
$0.08719
1 Mitosis(MITO) în MYR
RM0.3644542
1 Mitosis(MITO) în TRY
3.6724428
1 Mitosis(MITO) în JPY
¥13.34007
1 Mitosis(MITO) în ARS
ARS$126.5449503
1 Mitosis(MITO) în RUB
7.0763404
1 Mitosis(MITO) în INR
7.7293935
1 Mitosis(MITO) în IDR
Rp1,453.1660854
1 Mitosis(MITO) în PHP
5.1407224
1 Mitosis(MITO) în EGP
￡E.4.1232151
1 Mitosis(MITO) în BRL
R$0.4673384
1 Mitosis(MITO) în CAD
C$0.1229379
1 Mitosis(MITO) în BDT
10.6380519
1 Mitosis(MITO) în NGN
125.4524596
1 Mitosis(MITO) în COP
$332.7859201
1 Mitosis(MITO) în ZAR
R.1.517106
1 Mitosis(MITO) în UAH
3.6672114
1 Mitosis(MITO) în TZS
T.Sh.214.22583
1 Mitosis(MITO) în VES
Bs19.44337
1 Mitosis(MITO) în CLP
$82.22017
1 Mitosis(MITO) în PKR
Rs24.6433816
1 Mitosis(MITO) în KZT
45.8645557
1 Mitosis(MITO) în THB
฿2.8266998
1 Mitosis(MITO) în TWD
NT$2.7020181
1 Mitosis(MITO) în AED
د.إ0.3199873
1 Mitosis(MITO) în CHF
Fr0.069752
1 Mitosis(MITO) în HKD
HK$0.6774663
1 Mitosis(MITO) în AMD
֏33.341456
1 Mitosis(MITO) în MAD
.د.م0.8117389
1 Mitosis(MITO) în MXN
$1.6260935
1 Mitosis(MITO) în SAR
ريال0.3269625
1 Mitosis(MITO) în ETB
Br13.3827931
1 Mitosis(MITO) în KES
KSh11.2597166
1 Mitosis(MITO) în JOD
د.أ0.06181771
1 Mitosis(MITO) în PLN
0.3208592
1 Mitosis(MITO) în RON
лв0.383636
1 Mitosis(MITO) în SEK
kr0.8361521
1 Mitosis(MITO) în BGN
лв0.1473511
1 Mitosis(MITO) în HUF
Ft29.20865
1 Mitosis(MITO) în CZK
1.8388371
1 Mitosis(MITO) în KWD
د.ك0.02676733
1 Mitosis(MITO) în ILS
0.2851113
1 Mitosis(MITO) în BOB
Bs0.601611
1 Mitosis(MITO) în AZN
0.148223
1 Mitosis(MITO) în TJS
SM0.8038918
1 Mitosis(MITO) în GEL
0.2362849
1 Mitosis(MITO) în AOA
Kz79.552156
1 Mitosis(MITO) în BHD
.د.ب0.03278344
1 Mitosis(MITO) în BMD
$0.08719
1 Mitosis(MITO) în DKK
kr0.5641193
1 Mitosis(MITO) în HNL
L2.2913532
1 Mitosis(MITO) în MUR
4.01074
1 Mitosis(MITO) în NAD
$1.5144903
1 Mitosis(MITO) în NOK
kr0.8910818
1 Mitosis(MITO) în NZD
$0.1543263
1 Mitosis(MITO) în PAB
B/.0.08719
1 Mitosis(MITO) în PGK
K0.3723013
1 Mitosis(MITO) în QAR
ر.ق0.3173716
1 Mitosis(MITO) în RSD
дин.8.8602478
1 Mitosis(MITO) în UZS
soʻm1,037.9760244
1 Mitosis(MITO) în ALL
L7.3126253
1 Mitosis(MITO) în ANG
ƒ0.1560701
1 Mitosis(MITO) în AWG
ƒ0.156942
1 Mitosis(MITO) în BBD
$0.17438
1 Mitosis(MITO) în BAM
KM0.1473511
1 Mitosis(MITO) în BIF
Fr257.12331
1 Mitosis(MITO) în BND
$0.113347
1 Mitosis(MITO) în BSD
$0.08719
1 Mitosis(MITO) în JMD
$13.9809165
1 Mitosis(MITO) în KHR
350.1602714
1 Mitosis(MITO) în KMF
Fr37.14294
1 Mitosis(MITO) în LAK
1,895.4347447
1 Mitosis(MITO) în LKR
රු26.5816153
1 Mitosis(MITO) în MDL
L1.4918209
1 Mitosis(MITO) în MGA
Ar392.747355
1 Mitosis(MITO) în MOP
P0.69752
1 Mitosis(MITO) în MVR
1.342726
1 Mitosis(MITO) în MWK
MK151.108989
1 Mitosis(MITO) în MZN
MT5.5758005
1 Mitosis(MITO) în NPR
रु12.354823
1 Mitosis(MITO) în PYG
618.35148
1 Mitosis(MITO) în RWF
Fr126.68707
1 Mitosis(MITO) în SBD
$0.7167018
1 Mitosis(MITO) în SCR
1.1979906
1 Mitosis(MITO) în SRD
$3.356815
1 Mitosis(MITO) în SVC
$0.7620406
1 Mitosis(MITO) în SZL
L1.5127465
1 Mitosis(MITO) în TMT
m0.305165
1 Mitosis(MITO) în TND
د.ت0.25799521
1 Mitosis(MITO) în TTD
$0.5902763
1 Mitosis(MITO) în UGX
Sh304.81624
1 Mitosis(MITO) în XAF
Fr49.52392
1 Mitosis(MITO) în XCD
$0.235413
1 Mitosis(MITO) în XOF
Fr49.52392
1 Mitosis(MITO) în XPF
Fr8.98057
1 Mitosis(MITO) în BWP
P1.1727055
1 Mitosis(MITO) în BZD
$0.1752519
1 Mitosis(MITO) în CVE
$8.3423392
1 Mitosis(MITO) în DJF
Fr15.51982
1 Mitosis(MITO) în DOP
$5.6080608
1 Mitosis(MITO) în DZD
د.ج11.395733
1 Mitosis(MITO) în FJD
$0.1987932
1 Mitosis(MITO) în GNF
Fr758.11705
1 Mitosis(MITO) în GTQ
Q0.6678754
1 Mitosis(MITO) în GYD
$18.2366604
1 Mitosis(MITO) în ISK
kr10.98594

Resursă Mitosis

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Mitosis, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Mitosis oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Mitosis

Cât valorează Mitosis (MITO) astăzi?
Prețul pe viu pentru MITO în USD este 0.08719 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MITO în USD?
Prețul actual pentru MITO la USD este $ 0.08719. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Mitosis?
Capitalizarea de piață pentru MITO este $ 17.11M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MITO?
Ofertă aflată în circulație pentru MITO este 196.27M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MITO?
MITO a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MITO?
MITO a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MITO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MITO este $ 759.86K USD.
Va crește MITO în acest an?
MITO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MITO pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Mitosis (MITO)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

