Ce este MIRROR

Informații de preț pentru MIRROR

Tokenomie pentru Black Mirror (MIRROR) Descoperă informații cheie despre Black Mirror (MIRROR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Black Mirror (MIRROR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Black Mirror (MIRROR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 328.14K $ 328.14K $ 328.14K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 95.98M $ 95.98M $ 95.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.08779 $ 0.08779 $ 0.08779 Minim dintotdeauna: $ 0.003277483783694773 $ 0.003277483783694773 $ 0.003277483783694773 Preț curent: $ 0.003419 $ 0.003419 $ 0.003419 Află mai mult despre prețul tokenului Black Mirror (MIRROR) Cumpără MIRROR acum!

Informații despre Black Mirror (MIRROR) The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community. The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community. Pagină de internet oficială: https://www.blackmirrorclub.com/ Carte albă: https://www.blackmirrorclub.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Tokenomie pentru Black Mirror (MIRROR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Black Mirror (MIRROR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIRROR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIRROR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIRROR, explorează prețul în direct al tokenului MIRROR!

Cum se cumpără MIRROR Te interesează să adaugi Black Mirror (MIRROR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MIRROR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MIRROR pe MEXC! Istoric de preț pentru Black Mirror (MIRROR) Analiza istoricului de preț pentru MIRROR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MIRROR! Predicție de preț pentru MIRROR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MIRROR? Pagina noastră de predicție de preț pentru MIRROR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MIRROR!

