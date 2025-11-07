BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Black Mirror astăzi este 0.00799 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MIRROR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MIRROR pe MEXC acum.

Pret Black Mirror (MIRROR)

Preț în timp real pentru 1 MIRROR în USD:

$0.007993
-0.02%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:01:46 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Black Mirror (MIRROR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.007225
Minim 24 h
$ 0.008054
Maxim 24 h

$ 0.007225
$ 0.008054
$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
-0.06%

-0.02%

-12.14%

-12.14%

Prețul în timp real pentru Black Mirror (MIRROR) este $ 0.00799. În ultimele 24 de ore, tokenul MIRROR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.007225 și un maxim de $ 0.008054, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MIRROR este $ 0.08619121021102388, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.007441531396149088.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIRROR s-a modificat cu -0.06% în decursul ultimei ore, cu -0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Black Mirror (MIRROR)

No.2282

$ 766.85K
$ 766.85K$ 766.85K

$ 93.45K
$ 93.45K$ 93.45K

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Black Mirror este $ 766.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 93.45K. Oferta aflată în circulație pentru MIRROR este 95.98M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.99M.

Istoric de preț pentru Black Mirror (MIRROR) USD

Urmărește modificările de preț pentru Black Mirror pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000016-0.02%
30 de zile$ -0.01354-62.89%
60 de zile$ -0.01201-60.05%
90 de zile$ -0.01201-60.05%
Modificare de preț astăzi pentru Black Mirror

Astăzi, MIRROR a înregistrat o modificare de $ -0.0000016 (-0.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Black Mirror

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01354 (-62.89%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Black Mirror

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MIRROR a văzut o modificare de $ -0.01201 (-60.05%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Black Mirror

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01201 (-60.05%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Black Mirror (MIRROR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Black Mirror.

Ce este Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Tokenul Black Mirror este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Black Mirror. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MIRROR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Black Mirror pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Black Mirror fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Black Mirror (USD)

Ce valoare va avea Black Mirror (MIRROR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Black Mirror (MIRROR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Black Mirror.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Black Mirror!

Tokenomie pentru Black Mirror (MIRROR)

Înțelegerea tokenomică a Black Mirror (MIRROR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MIRROR!

Cum se cumpără Black Mirror (MIRROR)

Vrei să știi cum să cumperi Black Mirror? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Black Mirror cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MIRROR în monede locale

1 Black Mirror(MIRROR) în VND
210.25685
1 Black Mirror(MIRROR) în AUD
A$0.0123046
1 Black Mirror(MIRROR) în GBP
0.0060724
1 Black Mirror(MIRROR) în EUR
0.0068714
1 Black Mirror(MIRROR) în USD
$0.00799
1 Black Mirror(MIRROR) în MYR
RM0.0333982
1 Black Mirror(MIRROR) în TRY
0.3365388
1 Black Mirror(MIRROR) în JPY
¥1.22247
1 Black Mirror(MIRROR) în ARS
ARS$11.5964463
1 Black Mirror(MIRROR) în RUB
0.6484684
1 Black Mirror(MIRROR) în INR
0.7083135
1 Black Mirror(MIRROR) în IDR
Rp133.1666134
1 Black Mirror(MIRROR) în PHP
0.4710904
1 Black Mirror(MIRROR) în EGP
￡E.0.3778471
1 Black Mirror(MIRROR) în BRL
R$0.0428264
1 Black Mirror(MIRROR) în CAD
C$0.0112659
1 Black Mirror(MIRROR) în BDT
0.9748599
1 Black Mirror(MIRROR) în NGN
11.4963316
1 Black Mirror(MIRROR) în COP
$30.4961521
1 Black Mirror(MIRROR) în ZAR
R.0.139026
1 Black Mirror(MIRROR) în UAH
0.3360594
1 Black Mirror(MIRROR) în TZS
T.Sh.19.63143
1 Black Mirror(MIRROR) în VES
Bs1.78177
1 Black Mirror(MIRROR) în CLP
$7.53457
1 Black Mirror(MIRROR) în PKR
Rs2.2582936
1 Black Mirror(MIRROR) în KZT
4.2029797
1 Black Mirror(MIRROR) în THB
฿0.2590358
1 Black Mirror(MIRROR) în TWD
NT$0.2476101
1 Black Mirror(MIRROR) în AED
د.إ0.0293233
1 Black Mirror(MIRROR) în CHF
Fr0.006392
1 Black Mirror(MIRROR) în HKD
HK$0.0620823
1 Black Mirror(MIRROR) în AMD
֏3.055376
1 Black Mirror(MIRROR) în MAD
.د.م0.0743869
1 Black Mirror(MIRROR) în MXN
$0.1490135
1 Black Mirror(MIRROR) în SAR
ريال0.0299625
1 Black Mirror(MIRROR) în ETB
Br1.2263851
1 Black Mirror(MIRROR) în KES
KSh1.0318286
1 Black Mirror(MIRROR) în JOD
د.أ0.00566491
1 Black Mirror(MIRROR) în PLN
0.0294032
1 Black Mirror(MIRROR) în RON
лв0.035156
1 Black Mirror(MIRROR) în SEK
kr0.0766241
1 Black Mirror(MIRROR) în BGN
лв0.0135031
1 Black Mirror(MIRROR) în HUF
Ft2.67665
1 Black Mirror(MIRROR) în CZK
0.1685091
1 Black Mirror(MIRROR) în KWD
د.ك0.00245293
1 Black Mirror(MIRROR) în ILS
0.0261273
1 Black Mirror(MIRROR) în BOB
Bs0.055131
1 Black Mirror(MIRROR) în AZN
0.013583
1 Black Mirror(MIRROR) în TJS
SM0.0736678
1 Black Mirror(MIRROR) în GEL
0.0216529
1 Black Mirror(MIRROR) în AOA
Kz7.290076
1 Black Mirror(MIRROR) în BHD
.د.ب0.00300424
1 Black Mirror(MIRROR) în BMD
$0.00799
1 Black Mirror(MIRROR) în DKK
kr0.0516953
1 Black Mirror(MIRROR) în HNL
L0.2099772
1 Black Mirror(MIRROR) în MUR
0.36754
1 Black Mirror(MIRROR) în NAD
$0.1387863
1 Black Mirror(MIRROR) în NOK
kr0.0816578
1 Black Mirror(MIRROR) în NZD
$0.0141423
1 Black Mirror(MIRROR) în PAB
B/.0.00799
1 Black Mirror(MIRROR) în PGK
K0.0341173
1 Black Mirror(MIRROR) în QAR
ر.ق0.0290836
1 Black Mirror(MIRROR) în RSD
дин.0.8119438
1 Black Mirror(MIRROR) în UZS
soʻm95.1190324
1 Black Mirror(MIRROR) în ALL
L0.6701213
1 Black Mirror(MIRROR) în ANG
ƒ0.0143021
1 Black Mirror(MIRROR) în AWG
ƒ0.014382
1 Black Mirror(MIRROR) în BBD
$0.01598
1 Black Mirror(MIRROR) în BAM
KM0.0135031
1 Black Mirror(MIRROR) în BIF
Fr23.56251
1 Black Mirror(MIRROR) în BND
$0.010387
1 Black Mirror(MIRROR) în BSD
$0.00799
1 Black Mirror(MIRROR) în JMD
$1.2811965
1 Black Mirror(MIRROR) în KHR
32.0883194
1 Black Mirror(MIRROR) în KMF
Fr3.40374
1 Black Mirror(MIRROR) în LAK
173.6956487
1 Black Mirror(MIRROR) în LKR
රු2.4359113
1 Black Mirror(MIRROR) în MDL
L0.1367089
1 Black Mirror(MIRROR) în MGA
Ar35.990955
1 Black Mirror(MIRROR) în MOP
P0.06392
1 Black Mirror(MIRROR) în MVR
0.123046
1 Black Mirror(MIRROR) în MWK
MK13.847469
1 Black Mirror(MIRROR) în MZN
MT0.5109605
1 Black Mirror(MIRROR) în NPR
रु1.132183
1 Black Mirror(MIRROR) în PYG
56.66508
1 Black Mirror(MIRROR) în RWF
Fr11.60947
1 Black Mirror(MIRROR) în SBD
$0.0656778
1 Black Mirror(MIRROR) în SCR
0.1097826
1 Black Mirror(MIRROR) în SRD
$0.307615
1 Black Mirror(MIRROR) în SVC
$0.0698326
1 Black Mirror(MIRROR) în SZL
L0.1386265
1 Black Mirror(MIRROR) în TMT
m0.027965
1 Black Mirror(MIRROR) în TND
د.ت0.02364241
1 Black Mirror(MIRROR) în TTD
$0.0540923
1 Black Mirror(MIRROR) în UGX
Sh27.93304
1 Black Mirror(MIRROR) în XAF
Fr4.53832
1 Black Mirror(MIRROR) în XCD
$0.021573
1 Black Mirror(MIRROR) în XOF
Fr4.53832
1 Black Mirror(MIRROR) în XPF
Fr0.82297
1 Black Mirror(MIRROR) în BWP
P0.1074655
1 Black Mirror(MIRROR) în BZD
$0.0160599
1 Black Mirror(MIRROR) în CVE
$0.7644832
1 Black Mirror(MIRROR) în DJF
Fr1.42222
1 Black Mirror(MIRROR) în DOP
$0.5139168
1 Black Mirror(MIRROR) în DZD
د.ج1.044293
1 Black Mirror(MIRROR) în FJD
$0.0182172
1 Black Mirror(MIRROR) în GNF
Fr69.47305
1 Black Mirror(MIRROR) în GTQ
Q0.0612034
1 Black Mirror(MIRROR) în GYD
$1.6711884
1 Black Mirror(MIRROR) în ISK
kr1.00674

Resursă Black Mirror

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Black Mirror, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Black Mirror oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Black Mirror

Cât valorează Black Mirror (MIRROR) astăzi?
Prețul pe viu pentru MIRROR în USD este 0.00799 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MIRROR în USD?
Prețul actual pentru MIRROR la USD este $ 0.00799. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Black Mirror?
Capitalizarea de piață pentru MIRROR este $ 766.85K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MIRROR?
Ofertă aflată în circulație pentru MIRROR este 95.98M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MIRROR?
MIRROR a obținut un preț ATH de 0.08619121021102388 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MIRROR?
MIRROR a avut un preț ATL de 0.007441531396149088 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MIRROR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MIRROR este $ 93.45K USD.
Va crește MIRROR în acest an?
MIRROR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MIRROR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:01:46 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

