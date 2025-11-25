Ce este MINDFAK

Tokenomie și analiză de preț pentru Mindfak (MINDFAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mindfak (MINDFAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 496.32K $ 496.32K $ 496.32K Ofertă totală: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ofertă aflată în circulație: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 496.32K $ 496.32K $ 496.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.019647 $ 0.019647 $ 0.019647 Minim dintotdeauna: $ 0.000043784948955273 $ 0.000043784948955273 $ 0.000043784948955273 Preț curent: $ 0.0007193 $ 0.0007193 $ 0.0007193 Află mai mult despre prețul tokenului Mindfak (MINDFAK) Cumpără MINDFAK acum!

Informații despre Mindfak (MINDFAK) Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk. Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk. Pagină de internet oficială: https://mindfak.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x78cbec65c55f143a9178b63243119806a659d2ef

Tokenomie pentru Mindfak (MINDFAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mindfak (MINDFAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MINDFAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MINDFAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MINDFAK, explorează prețul în direct al tokenului MINDFAK!

Cum se cumpără MINDFAK Te interesează să adaugi Mindfak (MINDFAK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MINDFAK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MINDFAK pe MEXC! Istoric de preț pentru Mindfak (MINDFAK) Analiza istoricului de preț pentru MINDFAK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MINDFAK! Predicție de preț pentru MINDFAK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MINDFAK? Pagina noastră de predicție de preț pentru MINDFAK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MINDFAK!

