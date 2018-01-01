Tokenomie pentru MetYa (MET) Descoperă informații cheie despre MetYa (MET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MetYa (MET) MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Pagină de internet oficială: https://metya.com/ Carte albă: https://metya.gitbook.io/metya Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8

Tokenomie și analiză de preț pentru MetYa (MET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetYa (MET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 227.50M $ 227.50M $ 227.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Minim dintotdeauna: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Preț curent: $ 0.2275 $ 0.2275 $ 0.2275 Află mai mult despre prețul tokenului MetYa (MET)

Tokenomie pentru MetYa (MET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetYa (MET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MET, explorează prețul în direct al tokenului MET!

Cum se cumpără MET Te interesează să adaugi MetYa (MET) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MET, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MET pe MEXC!

Istoric de preț pentru MetYa (MET) Analiza istoricului de preț pentru MET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MET!

Predicție de preț pentru MET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MET? Pagina noastră de predicție de preț pentru MET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MET!

