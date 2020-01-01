Tokenomie pentru Merlin Chain (MERL) Descoperă informații cheie despre Merlin Chain (MERL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Merlin Chain (MERL) Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Pagină de internet oficială: https://merlinchain.io/ Carte albă: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Explorator de blocuri: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Cumpără MERL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Merlin Chain (MERL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Merlin Chain (MERL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 286.71M $ 286.71M $ 286.71M Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: $ 978.96M $ 978.96M $ 978.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 615.03M $ 615.03M $ 615.03M Maxim dintotdeauna: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Minim dintotdeauna: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Preț curent: $ 0.29287 $ 0.29287 $ 0.29287 Află mai mult despre prețul tokenului Merlin Chain (MERL)

Tokenomie pentru Merlin Chain (MERL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Merlin Chain (MERL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MERL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MERL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MERL, explorează prețul în direct al tokenului MERL!

Istoric de preț pentru Merlin Chain (MERL) Analiza istoricului de preț pentru MERL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MERL!

Predicție de preț pentru MERL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MERL? Pagina noastră de predicție de preț pentru MERL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MERL!

