#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards. Pagină de internet oficială: https://t.me/memhash_bot Explorator de blocuri: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH

Tokenomie și analiză de preț pentru Memhash (MEMHASH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Memhash (MEMHASH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 321.16K $ 321.16K $ 321.16K Ofertă totală: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ofertă aflată în circulație: $ 843.39M $ 843.39M $ 843.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 476.00K $ 476.00K $ 476.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Minim dintotdeauna: $ 0.000373685959377147 $ 0.000373685959377147 $ 0.000373685959377147 Preț curent: $ 0.0003808 $ 0.0003808 $ 0.0003808 Află mai mult despre prețul tokenului Memhash (MEMHASH)

Tokenomie pentru Memhash (MEMHASH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Memhash (MEMHASH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEMHASH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEMHASH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEMHASH, explorează prețul în direct al tokenului MEMHASH!

Cum se cumpără MEMHASH Te interesează să adaugi Memhash (MEMHASH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MEMHASH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MEMHASH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Memhash (MEMHASH) Analiza istoricului de preț pentru MEMHASH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MEMHASH!

Predicție de preț pentru MEMHASH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEMHASH? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEMHASH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEMHASH!

