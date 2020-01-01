Tokenomie pentru Qitmeer Network (MEER) Descoperă informații cheie despre Qitmeer Network (MEER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Qitmeer Network (MEER) Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Pagină de internet oficială: https://www.qitmeer.io/ Carte albă: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Explorator de blocuri: https://evm.meerscan.io/ Cumpără MEER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Qitmeer Network (MEER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Qitmeer Network (MEER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 728.69K $ 728.69K $ 728.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Minim dintotdeauna: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Preț curent: $ 0.003466 $ 0.003466 $ 0.003466 Află mai mult despre prețul tokenului Qitmeer Network (MEER)

Tokenomie pentru Qitmeer Network (MEER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Qitmeer Network (MEER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEER, explorează prețul în direct al tokenului MEER!

Cum se cumpără MEER Te interesează să adaugi Qitmeer Network (MEER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MEER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MEER pe MEXC!

Istoric de preț pentru Qitmeer Network (MEER) Analiza istoricului de preț pentru MEER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MEER!

Predicție de preț pentru MEER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEER? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEER!

