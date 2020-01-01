Tokenomie pentru MarsDAO (MDAO) Descoperă informații cheie despre MarsDAO (MDAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MarsDAO (MDAO) The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Pagină de internet oficială: https://daomars.com/ Carte albă: https://docs.daomars.com Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Cumpără MDAO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MarsDAO (MDAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MarsDAO (MDAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Ofertă totală: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Ofertă aflată în circulație: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Minim dintotdeauna: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Preț curent: $ 0.02769 $ 0.02769 $ 0.02769 Află mai mult despre prețul tokenului MarsDAO (MDAO)

Tokenomie pentru MarsDAO (MDAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MarsDAO (MDAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MDAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MDAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MDAO, explorează prețul în direct al tokenului MDAO!

Cum se cumpără MDAO Te interesează să adaugi MarsDAO (MDAO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MDAO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MDAO pe MEXC!

Istoric de preț pentru MarsDAO (MDAO) Analiza istoricului de preț pentru MDAO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MDAO!

Predicție de preț pentru MDAO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MDAO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MDAO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MDAO!

