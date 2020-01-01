Tokenomie pentru MagicCraft (MCRT) Descoperă informații cheie despre MagicCraft (MCRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MagicCraft (MCRT) Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Pagină de internet oficială: https://www.magiccraft.io Carte albă: https://docs.magiccraft.io Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Cumpără MCRT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MagicCraft (MCRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MagicCraft (MCRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Ofertă totală: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Ofertă aflată în circulație: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Minim dintotdeauna: $ 0.000388896130619731 $ 0.000388896130619731 $ 0.000388896130619731 Preț curent: $ 0.0003875 $ 0.0003875 $ 0.0003875 Află mai mult despre prețul tokenului MagicCraft (MCRT)

Tokenomie pentru MagicCraft (MCRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MagicCraft (MCRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCRT, explorează prețul în direct al tokenului MCRT!

Cum se cumpără MCRT Te interesează să adaugi MagicCraft (MCRT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MCRT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MCRT pe MEXC!

Istoric de preț pentru MagicCraft (MCRT) Analiza istoricului de preț pentru MCRT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MCRT!

Predicție de preț pentru MCRT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCRT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCRT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCRT!

