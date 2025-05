MCRT

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

NumeMCRT

PozițieNo.1558

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație5,038,275,907

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală7,199,999,993

Rată de circulație0.5038%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.09779986635067162,2021-12-29

Cel mai mic preț0.000596490967093395,2025-05-31

Lanț de blocuri publicBSC

Declarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.