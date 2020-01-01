Tokenomie pentru mCoin (MCOIN) Descoperă informații cheie despre mCoin (MCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre mCoin (MCOIN) MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project's main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. Pagină de internet oficială: https://m20chain.com/ Carte albă: https://m20chain.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://explorer.m20chain.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru mCoin (MCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru mCoin (MCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.30M $ 13.30M $ 13.30M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.57M $ 37.57M $ 37.57M Maxim dintotdeauna: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Minim dintotdeauna: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 Preț curent: $ 0.07514 $ 0.07514 $ 0.07514 Află mai mult despre prețul tokenului mCoin (MCOIN)

Tokenomie pentru mCoin (MCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru mCoin (MCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCOIN, explorează prețul în direct al tokenului MCOIN!

Cum se cumpără MCOIN Te interesează să adaugi mCoin (MCOIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MCOIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MCOIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru mCoin (MCOIN) Analiza istoricului de preț pentru MCOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MCOIN!

Predicție de preț pentru MCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCOIN!

