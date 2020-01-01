Tokenomie pentru Moonchain (MCH) Descoperă informații cheie despre Moonchain (MCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moonchain (MCH) Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Pagină de internet oficială: https://www.moonchain.com Carte albă: https://docs.mchain.ai/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xF8F331DFa811132c43C308757CD802ca982b7211

Tokenomie și analiză de preț pentru Moonchain (MCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moonchain (MCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M Maxim dintotdeauna: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 Minim dintotdeauna: $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 $ 0.016807216617640675 Preț curent: $ 0.02197 $ 0.02197 $ 0.02197 Află mai mult despre prețul tokenului Moonchain (MCH)

Tokenomie pentru Moonchain (MCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moonchain (MCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCH, explorează prețul în direct al tokenului MCH!

