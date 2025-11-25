Ce este MBOOM

Informații de preț pentru MBOOM

Tokenomie pentru MBOOM (MBOOM)

Tokenomie și analiză de preț pentru MBOOM (MBOOM) Capitalizare de piață: -- Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.245 Minim dintotdeauna: -- Preț curent: $ 0.0034649

Informații despre MBOOM (MBOOM) Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol. Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol. Pagină de internet oficială: https://melosboom.ai/ Carte albă: https://docsend.com/view/5fguaxa7jcmvajvj Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7ac2b2378608b090f9d54742b9b2391876fc01f4

Tokenomie pentru MBOOM (MBOOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MBOOM (MBOOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBOOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBOOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBOOM, explorează prețul în direct al tokenului MBOOM!

Cum se cumpără MBOOM Istoric de preț pentru MBOOM (MBOOM) Analiza istoricului de preț pentru MBOOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Predicție de preț pentru MBOOM

