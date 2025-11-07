BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru MBOOM astăzi este 0.0038 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MBOOM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MBOOM pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru MBOOM astăzi este 0.0038 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MBOOM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MBOOM pe MEXC acum.

Mai multe despre MBOOM

Informații de preț pentru MBOOM

Ce este MBOOM

Carte albă pentru MBOOM

Pagina oficială pentru MBOOM

Tokenomie pentru MBOOM

Prognoza prețurilor pentru MBOOM

Istoric MBOOM

Ghid de cumpărare MBOOM

Convertor valutar MBOOM în fiduciar

MBOOM Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MBOOM

Pret MBOOM (MBOOM)

Preț în timp real pentru 1 MBOOM în USD:

$0.0038
$0.0038$0.0038
0.00%1D
USD
MBOOM (MBOOM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MBOOM (MBOOM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0037051
$ 0.0037051$ 0.0037051
Minim 24 h
$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038
Maxim 24 h

$ 0.0037051
$ 0.0037051$ 0.0037051

$ 0.0038
$ 0.0038$ 0.0038

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+72.72%

+72.72%

Prețul în timp real pentru MBOOM (MBOOM) este $ 0.0038. În ultimele 24 de ore, tokenul MBOOM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0037051 și un maxim de $ 0.0038, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MBOOM este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MBOOM s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +72.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MBOOM (MBOOM)

--
----

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru MBOOM este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 2.55. Oferta aflată în circulație pentru MBOOM este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.80M.

Istoric de preț pentru MBOOM (MBOOM) USD

Urmărește modificările de preț pentru MBOOM pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ +0.002152+130.58%
60 de zile$ -0.01137-74.96%
90 de zile$ -0.0212-84.80%
Modificare de preț astăzi pentru MBOOM

Astăzi, MBOOM a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MBOOM

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.002152 (+130.58%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MBOOM

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MBOOM a văzut o modificare de $ -0.01137 (-74.96%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MBOOM

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0212 (-84.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MBOOM (MBOOM)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MBOOM.

Ce este MBOOM (MBOOM)

Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.

Tokenul MBOOM este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MBOOM. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MBOOM pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MBOOM pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MBOOM fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MBOOM (USD)

Ce valoare va avea MBOOM (MBOOM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MBOOM (MBOOM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MBOOM.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MBOOM!

Tokenomie pentru MBOOM (MBOOM)

Înțelegerea tokenomică a MBOOM (MBOOM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MBOOM!

Cum se cumpără MBOOM (MBOOM)

Vrei să știi cum să cumperi MBOOM? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MBOOM cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MBOOM în monede locale

1 MBOOM(MBOOM) în VND
99.997
1 MBOOM(MBOOM) în AUD
A$0.005852
1 MBOOM(MBOOM) în GBP
0.002888
1 MBOOM(MBOOM) în EUR
0.003268
1 MBOOM(MBOOM) în USD
$0.0038
1 MBOOM(MBOOM) în MYR
RM0.015884
1 MBOOM(MBOOM) în TRY
0.160056
1 MBOOM(MBOOM) în JPY
¥0.5814
1 MBOOM(MBOOM) în ARS
ARS$5.515206
1 MBOOM(MBOOM) în RUB
0.308408
1 MBOOM(MBOOM) în INR
0.33687
1 MBOOM(MBOOM) în IDR
Rp63.333308
1 MBOOM(MBOOM) în PHP
0.224048
1 MBOOM(MBOOM) în EGP
￡E.0.179702
1 MBOOM(MBOOM) în BRL
R$0.020368
1 MBOOM(MBOOM) în CAD
C$0.005358
1 MBOOM(MBOOM) în BDT
0.463638
1 MBOOM(MBOOM) în NGN
5.467592
1 MBOOM(MBOOM) în COP
$14.503802
1 MBOOM(MBOOM) în ZAR
R.0.06612
1 MBOOM(MBOOM) în UAH
0.159828
1 MBOOM(MBOOM) în TZS
T.Sh.9.3366
1 MBOOM(MBOOM) în VES
Bs0.8474
1 MBOOM(MBOOM) în CLP
$3.5834
1 MBOOM(MBOOM) în PKR
Rs1.074032
1 MBOOM(MBOOM) în KZT
1.998914
1 MBOOM(MBOOM) în THB
฿0.123196
1 MBOOM(MBOOM) în TWD
NT$0.117762
1 MBOOM(MBOOM) în AED
د.إ0.013946
1 MBOOM(MBOOM) în CHF
Fr0.00304
1 MBOOM(MBOOM) în HKD
HK$0.029526
1 MBOOM(MBOOM) în AMD
֏1.45312
1 MBOOM(MBOOM) în MAD
.د.م0.035378
1 MBOOM(MBOOM) în MXN
$0.07087
1 MBOOM(MBOOM) în SAR
ريال0.01425
1 MBOOM(MBOOM) în ETB
Br0.583262
1 MBOOM(MBOOM) în KES
KSh0.490732
1 MBOOM(MBOOM) în JOD
د.أ0.0026942
1 MBOOM(MBOOM) în PLN
0.013984
1 MBOOM(MBOOM) în RON
лв0.01672
1 MBOOM(MBOOM) în SEK
kr0.036442
1 MBOOM(MBOOM) în BGN
лв0.006422
1 MBOOM(MBOOM) în HUF
Ft1.273
1 MBOOM(MBOOM) în CZK
0.080142
1 MBOOM(MBOOM) în KWD
د.ك0.0011666
1 MBOOM(MBOOM) în ILS
0.012426
1 MBOOM(MBOOM) în BOB
Bs0.02622
1 MBOOM(MBOOM) în AZN
0.00646
1 MBOOM(MBOOM) în TJS
SM0.035036
1 MBOOM(MBOOM) în GEL
0.010298
1 MBOOM(MBOOM) în AOA
Kz3.46712
1 MBOOM(MBOOM) în BHD
.د.ب0.0014288
1 MBOOM(MBOOM) în BMD
$0.0038
1 MBOOM(MBOOM) în DKK
kr0.024586
1 MBOOM(MBOOM) în HNL
L0.099864
1 MBOOM(MBOOM) în MUR
0.1748
1 MBOOM(MBOOM) în NAD
$0.066006
1 MBOOM(MBOOM) în NOK
kr0.038836
1 MBOOM(MBOOM) în NZD
$0.006726
1 MBOOM(MBOOM) în PAB
B/.0.0038
1 MBOOM(MBOOM) în PGK
K0.016226
1 MBOOM(MBOOM) în QAR
ر.ق0.013832
1 MBOOM(MBOOM) în RSD
дин.0.386156
1 MBOOM(MBOOM) în UZS
soʻm45.238088
1 MBOOM(MBOOM) în ALL
L0.318706
1 MBOOM(MBOOM) în ANG
ƒ0.006802
1 MBOOM(MBOOM) în AWG
ƒ0.00684
1 MBOOM(MBOOM) în BBD
$0.0076
1 MBOOM(MBOOM) în BAM
KM0.006422
1 MBOOM(MBOOM) în BIF
Fr11.2062
1 MBOOM(MBOOM) în BND
$0.00494
1 MBOOM(MBOOM) în BSD
$0.0038
1 MBOOM(MBOOM) în JMD
$0.60933
1 MBOOM(MBOOM) în KHR
15.261028
1 MBOOM(MBOOM) în KMF
Fr1.6188
1 MBOOM(MBOOM) în LAK
82.608694
1 MBOOM(MBOOM) în LKR
රු1.158506
1 MBOOM(MBOOM) în MDL
L0.065018
1 MBOOM(MBOOM) în MGA
Ar17.1171
1 MBOOM(MBOOM) în MOP
P0.0304
1 MBOOM(MBOOM) în MVR
0.05852
1 MBOOM(MBOOM) în MWK
MK6.58578
1 MBOOM(MBOOM) în MZN
MT0.24301
1 MBOOM(MBOOM) în NPR
रु0.53846
1 MBOOM(MBOOM) în PYG
26.9496
1 MBOOM(MBOOM) în RWF
Fr5.5214
1 MBOOM(MBOOM) în SBD
$0.031236
1 MBOOM(MBOOM) în SCR
0.052212
1 MBOOM(MBOOM) în SRD
$0.1463
1 MBOOM(MBOOM) în SVC
$0.033212
1 MBOOM(MBOOM) în SZL
L0.06593
1 MBOOM(MBOOM) în TMT
m0.0133
1 MBOOM(MBOOM) în TND
د.ت0.0112442
1 MBOOM(MBOOM) în TTD
$0.025726
1 MBOOM(MBOOM) în UGX
Sh13.2848
1 MBOOM(MBOOM) în XAF
Fr2.1584
1 MBOOM(MBOOM) în XCD
$0.01026
1 MBOOM(MBOOM) în XOF
Fr2.1584
1 MBOOM(MBOOM) în XPF
Fr0.3914
1 MBOOM(MBOOM) în BWP
P0.05111
1 MBOOM(MBOOM) în BZD
$0.007638
1 MBOOM(MBOOM) în CVE
$0.363584
1 MBOOM(MBOOM) în DJF
Fr0.6764
1 MBOOM(MBOOM) în DOP
$0.244416
1 MBOOM(MBOOM) în DZD
د.ج0.49666
1 MBOOM(MBOOM) în FJD
$0.008664
1 MBOOM(MBOOM) în GNF
Fr33.041
1 MBOOM(MBOOM) în GTQ
Q0.029108
1 MBOOM(MBOOM) în GYD
$0.794808
1 MBOOM(MBOOM) în ISK
kr0.4788

Resursă MBOOM

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MBOOM, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web MBOOM oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MBOOM

Cât valorează MBOOM (MBOOM) astăzi?
Prețul pe viu pentru MBOOM în USD este 0.0038 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MBOOM în USD?
Prețul actual pentru MBOOM la USD este $ 0.0038. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MBOOM?
Capitalizarea de piață pentru MBOOM este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MBOOM?
Ofertă aflată în circulație pentru MBOOM este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MBOOM?
MBOOM a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MBOOM?
MBOOM a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MBOOM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MBOOM este $ 2.55 USD.
Va crește MBOOM în acest an?
MBOOM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MBOOM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:29 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MBOOM (MBOOM)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MBOOM în USD

Sumă

MBOOM
MBOOM
USD
USD

1 MBOOM = 0.0038 USD

Tranzacționează MBOOM

MBOOM/USDT
$0.0038
$0.0038$0.0038
0.00%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,983.97
$101,983.97$101,983.97

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.67
$3,303.67$3,303.67

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-0.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.75
$1,480.75$1,480.75

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,983.97
$101,983.97$101,983.97

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.67
$3,303.67$3,303.67

+0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2346
$2.2346$2.2346

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-0.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0175
$1.0175$1.0175

+0.13%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.27
$31.27$31.27

+108.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1287
$0.1287$0.1287

+157.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004376
$0.0004376$0.0004376

+191.73%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.043179
$0.043179$0.043179

+4,217.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.498
$4.498$4.498

+349.80%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.48745
$0.48745$0.48745

+0.26%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.0320
$6.0320$6.0320

-1.27%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1287
$0.1287$0.1287

+157.40%