Informații despre MATH (MATH) Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Pagină de internet oficială: https://mathwallet.org Carte albă: https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q Cumpără MATH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MATH (MATH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MATH (MATH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.01M $ 17.01M $ 17.01M Maxim dintotdeauna: $ 3.2905 $ 3.2905 $ 3.2905 Minim dintotdeauna: $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 Preț curent: $ 0.08506 $ 0.08506 $ 0.08506 Află mai mult despre prețul tokenului MATH (MATH)

Tokenomie pentru MATH (MATH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MATH (MATH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MATH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MATH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MATH, explorează prețul în direct al tokenului MATH!

Istoric de preț pentru MATH (MATH) Analiza istoricului de preț pentru MATH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru MATH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MATH? Pagina noastră de predicție de preț pentru MATH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

