Informații despre Mask Network (MASK) Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Pagină de internet oficială: https://www.mask.io Carte albă: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 Cumpără MASK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mask Network (MASK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mask Network (MASK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 127.20M $ 127.20M $ 127.20M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.20M $ 127.20M $ 127.20M Maxim dintotdeauna: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 Minim dintotdeauna: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 Preț curent: $ 1.272 $ 1.272 $ 1.272 Află mai mult despre prețul tokenului Mask Network (MASK)

Tokenomie pentru Mask Network (MASK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mask Network (MASK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MASK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MASK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MASK, explorează prețul în direct al tokenului MASK!

Istoric de preț pentru Mask Network (MASK) Analiza istoricului de preț pentru MASK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MASK!

Predicție de preț pentru MASK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MASK? Pagina noastră de predicție de preț pentru MASK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MASK!

