MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

NumeMASK

PozițieNo.190

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)157,97%

Ofertă află în circulație100 000 000

Ofertă maximă100 000 000

Ofertă totală100 000 000

Rată de circulație1%

Data emiterii2021-02-24 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0,85 USDT

Maxim dintotdeauna97.91962343,2021-02-24

Cel mai mic preț0.9302019593035298,2025-04-09

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

