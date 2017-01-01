Tokenomie pentru Matrix AI Network (MAN) Descoperă informații cheie despre Matrix AI Network (MAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Matrix AI Network (MAN) The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Pagină de internet oficială: https://www.matrix.io/ Carte albă: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Explorator de blocuri: https://tom.matrix.io/home

Tokenomie și analiză de preț pentru Matrix AI Network (MAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Matrix AI Network (MAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Ofertă totală: $ 766.63M $ 766.63M $ 766.63M Ofertă aflată în circulație: $ 466.63M $ 466.63M $ 466.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Minim dintotdeauna: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 Preț curent: $ 0.00578 $ 0.00578 $ 0.00578 Află mai mult despre prețul tokenului Matrix AI Network (MAN)

Tokenomie pentru Matrix AI Network (MAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Matrix AI Network (MAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAN, explorează prețul în direct al tokenului MAN!

Istoric de preț pentru Matrix AI Network (MAN) Analiza istoricului de preț pentru MAN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MAN!

Predicție de preț pentru MAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAN!

