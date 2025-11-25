Ce este MAIGA

Informații de preț pentru MAIGA

Tokenomie pentru Maiga.ai (MAIGA) Descoperă informații cheie despre Maiga.ai (MAIGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Maiga.ai (MAIGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Maiga.ai (MAIGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.43M $ 19.43M $ 19.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.01943 $ 0.01943 $ 0.01943 Află mai mult despre prețul tokenului Maiga.ai (MAIGA) Cumpără MAIGA acum!

Informații despre Maiga.ai (MAIGA) Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more. Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more. Pagină de internet oficială: https://www.maiga.ai/ Carte albă: https://maiga.gitbook.io/docs Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xcd1679f117e81defc4f0009311ddc23fc1ae4a5e

Tokenomie pentru Maiga.ai (MAIGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Maiga.ai (MAIGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAIGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAIGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAIGA, explorează prețul în direct al tokenului MAIGA!

Cum se cumpără MAIGA Te interesează să adaugi Maiga.ai (MAIGA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MAIGA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MAIGA pe MEXC! Istoric de preț pentru Maiga.ai (MAIGA) Analiza istoricului de preț pentru MAIGA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MAIGA! Predicție de preț pentru MAIGA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAIGA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAIGA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAIGA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!