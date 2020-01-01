Tokenomie pentru MAGAETH (MAGAETH) Descoperă informații cheie despre MAGAETH (MAGAETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MAGAETH (MAGAETH) MAGAETH is a meme coin on Ethereum. MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Pagină de internet oficială: https://maga-hat.vip/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Cumpără MAGAETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MAGAETH (MAGAETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MAGAETH (MAGAETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Ofertă totală: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Ofertă aflată în circulație: $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Minim dintotdeauna: $ 0.000007113090552733 $ 0.000007113090552733 $ 0.000007113090552733 Preț curent: $ 0.000007261 $ 0.000007261 $ 0.000007261 Află mai mult despre prețul tokenului MAGAETH (MAGAETH)

Tokenomie pentru MAGAETH (MAGAETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MAGAETH (MAGAETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAGAETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAGAETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAGAETH, explorează prețul în direct al tokenului MAGAETH!

Cum se cumpără MAGAETH Te interesează să adaugi MAGAETH (MAGAETH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MAGAETH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MAGAETH pe MEXC!

Istoric de preț pentru MAGAETH (MAGAETH) Analiza istoricului de preț pentru MAGAETH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MAGAETH!

Predicție de preț pentru MAGAETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAGAETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAGAETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAGAETH!

