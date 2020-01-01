Tokenomie pentru Messier (M87) Descoperă informații cheie despre Messier (M87), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Messier (M87) Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Pagină de internet oficială: https://messier.app/ Carte albă: https://messier.gitbook.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888 Cumpără M87 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Messier (M87) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Messier (M87), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.14M $ 22.14M $ 22.14M Ofertă totală: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B Ofertă aflată în circulație: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.14M $ 22.14M $ 22.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Minim dintotdeauna: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 Preț curent: $ 0.00002502 $ 0.00002502 $ 0.00002502 Află mai mult despre prețul tokenului Messier (M87)

Tokenomie pentru Messier (M87): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Messier (M87) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri M87 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri M87 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru M87, explorează prețul în direct al tokenului M87!

Cum se cumpără M87 Te interesează să adaugi Messier (M87) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru M87, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra M87 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Messier (M87) Analiza istoricului de preț pentru M87 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru M87!

Predicție de preț pentru M87 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta M87? Pagina noastră de predicție de preț pentru M87 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul M87!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!