M87

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

NumeM87

PozițieNo.644

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație884,846,293,944

Ofertă maximă884,846,293,944

Ofertă totală884,846,293,944

Rată de circulație1%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000146502954890166,2024-12-12

Cel mai mic preț0.000000027472780135,2023-08-09

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

