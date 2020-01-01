Tokenomie pentru LumiShare (LUMI) Descoperă informații cheie despre LumiShare (LUMI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LumiShare (LUMI) LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Pagină de internet oficială: https://lumishare.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Cumpără LUMI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LumiShare (LUMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LumiShare (LUMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.12M $ 23.12M $ 23.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Minim dintotdeauna: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Preț curent: $ 0.002908 $ 0.002908 $ 0.002908 Află mai mult despre prețul tokenului LumiShare (LUMI)

Tokenomie pentru LumiShare (LUMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LumiShare (LUMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUMI, explorează prețul în direct al tokenului LUMI!

Cum se cumpără LUMI Te interesează să adaugi LumiShare (LUMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LUMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LUMI pe MEXC!

Istoric de preț pentru LumiShare (LUMI) Analiza istoricului de preț pentru LUMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LUMI!

Predicție de preț pentru LUMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LUMI!

