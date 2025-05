LUMI

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

NumeLUMI

PozițieNo.7691

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă7,951,696,555

Ofertă totală7,903,541,023

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.16986883268868522,2023-09-01

Cel mai mic preț0.00009996787833636,2024-11-04

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereLumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.