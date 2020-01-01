Tokenomie pentru LandRocker (LRT) Descoperă informații cheie despre LandRocker (LRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LandRocker (LRT) LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Pagină de internet oficială: https://landrocker.io/ Carte albă: https://whitepaper.landrocker.io/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Cumpără LRT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LandRocker (LRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LandRocker (LRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 390.18K $ 390.18K $ 390.18K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.02B $ 4.02B $ 4.02B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 970.00K $ 970.00K $ 970.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Minim dintotdeauna: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Preț curent: $ 0.000097 $ 0.000097 $ 0.000097 Află mai mult despre prețul tokenului LandRocker (LRT)

Tokenomie pentru LandRocker (LRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LandRocker (LRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LRT, explorează prețul în direct al tokenului LRT!

