Tokenomie și analiză de preț pentru LINEA (LINEA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LINEA (LINEA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 163.77M $ 163.77M $ 163.77M Ofertă totală: $ 72.01B $ 72.01B $ 72.01B Ofertă aflată în circulație: $ 15.48B $ 15.48B $ 15.48B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 761.72M $ 761.72M $ 761.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.06192 $ 0.06192 $ 0.06192 Minim dintotdeauna: $ 0.007196492054667389 $ 0.007196492054667389 $ 0.007196492054667389 Preț curent: $ 0.010578 $ 0.010578 $ 0.010578 Află mai mult despre prețul tokenului LINEA (LINEA) Cumpără LINEA acum!

Informații despre LINEA (LINEA) Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum. Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum. Pagină de internet oficială: https://linea.build/association Carte albă: https://linea.build/blog/linea-tokenomics Explorator de blocuri: https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Tokenomie pentru LINEA (LINEA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LINEA (LINEA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LINEA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LINEA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LINEA, explorează prețul în direct al tokenului LINEA!

Cum se cumpără LINEA Te interesează să adaugi LINEA (LINEA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LINEA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LINEA pe MEXC! Istoric de preț pentru LINEA (LINEA) Analiza istoricului de preț pentru LINEA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LINEA! Predicție de preț pentru LINEA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LINEA? Pagina noastră de predicție de preț pentru LINEA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LINEA!

