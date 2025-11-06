Ce este LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Tokenul LINEA este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile LINEA. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LINEA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre LINEA pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare LINEA fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru LINEA (USD)

Ce valoare va avea LINEA (LINEA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale LINEA (LINEA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru LINEA.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru LINEA!

Tokenomie pentru LINEA (LINEA)

Înțelegerea tokenomică a LINEA (LINEA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LINEA!

Cum se cumpără LINEA (LINEA)

Vrei să știi cum să cumperi LINEA? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra LINEA cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LINEA în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă LINEA

Pentru o înțelegere mai aprofundată a LINEA, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre LINEA Cât valorează LINEA (LINEA) astăzi? Prețul pe viu pentru LINEA în USD este 0.01156 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru LINEA în USD? $ 0.01156 . Consultă Prețul actual pentru LINEA la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru LINEA? Capitalizarea de piață pentru LINEA este $ 178.97M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru LINEA? Ofertă aflată în circulație pentru LINEA este 15.48B USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LINEA? LINEA a obținut un preț ATH de 0.04657278430753583 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LINEA? LINEA a avut un preț ATL de 0.007196492054667389 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru LINEA? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LINEA este $ 2.21M USD . Va crește LINEA în acest an? LINEA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LINEA pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru LINEA (LINEA)

