Informații despre Life Crypto (LIFE) LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Pagină de internet oficială: https://www.lifecrypto.life/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Cumpără LIFE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Life Crypto (LIFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Life Crypto (LIFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 97.12K $ 97.12K $ 97.12K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 369.10K $ 369.10K $ 369.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Minim dintotdeauna: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Preț curent: $ 0.00003691 $ 0.00003691 $ 0.00003691 Află mai mult despre prețul tokenului Life Crypto (LIFE)

Tokenomie pentru Life Crypto (LIFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Life Crypto (LIFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LIFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LIFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LIFE, explorează prețul în direct al tokenului LIFE!

Cum se cumpără LIFE Te interesează să adaugi Life Crypto (LIFE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LIFE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LIFE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Life Crypto (LIFE) Analiza istoricului de preț pentru LIFE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LIFE!

Predicție de preț pentru LIFE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LIFE? Pagina noastră de predicție de preț pentru LIFE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LIFE!

