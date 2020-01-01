Tokenomie pentru Lido DAO (LDO) Descoperă informații cheie despre Lido DAO (LDO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lido DAO (LDO) Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Pagină de internet oficială: https://lido.fi/ Carte albă: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Cumpără LDO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lido DAO (LDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lido DAO (LDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 972.12M $ 972.12M $ 972.12M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 895.80M $ 895.80M $ 895.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Maxim dintotdeauna: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Minim dintotdeauna: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Preț curent: $ 1.0852 $ 1.0852 $ 1.0852 Află mai mult despre prețul tokenului Lido DAO (LDO)

Tokenomie pentru Lido DAO (LDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lido DAO (LDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LDO, explorează prețul în direct al tokenului LDO!

Cum se cumpără LDO Te interesează să adaugi Lido DAO (LDO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LDO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LDO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Lido DAO (LDO) Analiza istoricului de preț pentru LDO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LDO!

Predicție de preț pentru LDO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LDO? Pagina noastră de predicție de preț pentru LDO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LDO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!