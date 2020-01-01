Tokenomie pentru LocaGo (LCG) Descoperă informații cheie despre LocaGo (LCG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LocaGo (LCG) LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Pagină de internet oficială: https://locago.tech/ Carte albă: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e

Tokenomie și analiză de preț pentru LocaGo (LCG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LocaGo (LCG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Minim dintotdeauna: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Preț curent: $ 0.0002467 $ 0.0002467 $ 0.0002467 Află mai mult despre prețul tokenului LocaGo (LCG)

Tokenomie pentru LocaGo (LCG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LocaGo (LCG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LCG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LCG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LCG, explorează prețul în direct al tokenului LCG!

