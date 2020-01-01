Tokenomie pentru Lombard (LBTC) Descoperă informații cheie despre Lombard (LBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lombard (LBTC) LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC. LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC. Pagină de internet oficială: https://www.lombard.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8236a87084f8b84306f72007f36f2618a5634494 Cumpără LBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lombard (LBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lombard (LBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B Ofertă totală: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Ofertă aflată în circulație: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B Maxim dintotdeauna: $ 120,300 $ 120,300 $ 120,300 Minim dintotdeauna: $ 52,992.9830977622 $ 52,992.9830977622 $ 52,992.9830977622 Preț curent: $ 109,610.45 $ 109,610.45 $ 109,610.45 Află mai mult despre prețul tokenului Lombard (LBTC)

Tokenomie pentru Lombard (LBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lombard (LBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LBTC, explorează prețul în direct al tokenului LBTC!

Cum se cumpără LBTC Te interesează să adaugi Lombard (LBTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LBTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LBTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Lombard (LBTC) Analiza istoricului de preț pentru LBTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LBTC!

Predicție de preț pentru LBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru LBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LBTC!

