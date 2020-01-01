Tokenomie pentru LBRY Credits (LBC) Descoperă informații cheie despre LBRY Credits (LBC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LBRY Credits (LBC) LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Pagină de internet oficială: https://lbry.com/ Carte albă: https://lbry.tech Explorator de blocuri: https://explorer.lbry.com Cumpără LBC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LBRY Credits (LBC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LBRY Credits (LBC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 847.89K $ 847.89K $ 847.89K Ofertă totală: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Ofertă aflată în circulație: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Minim dintotdeauna: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Preț curent: $ 0.001296 $ 0.001296 $ 0.001296 Află mai mult despre prețul tokenului LBRY Credits (LBC)

Tokenomie pentru LBRY Credits (LBC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LBRY Credits (LBC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LBC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LBC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LBC, explorează prețul în direct al tokenului LBC!

Cum se cumpără LBC Te interesează să adaugi LBRY Credits (LBC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LBC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LBC pe MEXC!

Istoric de preț pentru LBRY Credits (LBC) Analiza istoricului de preț pentru LBC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LBC!

Predicție de preț pentru LBC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LBC? Pagina noastră de predicție de preț pentru LBC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LBC!

