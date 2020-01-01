Tokenomie pentru LABUBU (LABUBU) Descoperă informații cheie despre LABUBU (LABUBU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LABUBU (LABUBU) POP MART doll POP MART doll Pagină de internet oficială: https://labubusol.xyz/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/JB2wezZLdzWfnaCfHxLg193RS3Rh51ThiXxEDWQDpump Cumpără LABUBU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LABUBU (LABUBU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LABUBU (LABUBU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Ofertă totală: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Ofertă aflată în circulație: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.074857 $ 0.074857 $ 0.074857 Minim dintotdeauna: $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 Preț curent: $ 0.006662 $ 0.006662 $ 0.006662 Află mai mult despre prețul tokenului LABUBU (LABUBU)

Tokenomie pentru LABUBU (LABUBU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LABUBU (LABUBU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LABUBU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LABUBU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LABUBU, explorează prețul în direct al tokenului LABUBU!

Cum se cumpără LABUBU Te interesează să adaugi LABUBU (LABUBU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LABUBU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LABUBU pe MEXC!

Istoric de preț pentru LABUBU (LABUBU) Analiza istoricului de preț pentru LABUBU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LABUBU!

Predicție de preț pentru LABUBU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LABUBU? Pagina noastră de predicție de preț pentru LABUBU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LABUBU!

